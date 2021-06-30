​هذه هي حقيقة الوضع الأمني في طرابلس... والجيش حريص على السلم الأهلي

بعد الأخبار المتداولة عن اشتباك بين عناصر من الجيش وبعض الأهالي في منطقة التبانة في طرابلس، علم "لبنان 24" ان الجيش دخل لمداهمة احد الاشخاص المطلوبين في التبانة، فتجمع الناس محاولين منعه من تأدية مهمته، فتراجع عناصر الجيش رغبة منهم بعدم الاشتباك مع اهالي المنطقة.وبعد وقت قليل شهدت مختلف انحاء التبانة والقبة والبداوي ظهورا مسلحا بالتزامن مع اطلاق الرصاص في الهواء وقطع الطرقات. اما في منطقة التل وساحة النجمة وبعض شوارع القبة فقام المسلحون باطلاق الرصاص في الهواء لاجبار اصحاب المحلات التجارية على اقفال محلاتهم.وقد علم موقعنا انه ونتيجة الرصاص العشوائي تم تسجيل اصابتين حتى الآن في مدينة طرابلس.