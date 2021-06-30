لبنان

مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:35
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أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797، البطاقة التمويلية مع فتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
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