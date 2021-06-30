لبنان

بو عاصي: ليُعِد مجلس النواب الكلمة للشعب في صناديق الاقتراع

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:39
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غرد عضو  تكتل 'الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا:
استقال مجلس النواب من دوره الرقابي ومن وكالته بإسم الشعب والحرص على رفع المعاناة عنه.
فليكمل معروفه وليُعِد الكلمة للشعب في صناديق الاقتراع عبر انتخابات مبكرة.
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مجلس النواب

بو عاصي

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