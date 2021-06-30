بو عاصي: ليُعِد مجلس النواب الكلمة للشعب في صناديق الاقتراع

غرد عضو تكتل 'الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا:

استقال مجلس النواب من دوره الرقابي ومن وكالته بإسم الشعب والحرص على رفع المعاناة عنه.

فليكمل معروفه وليُعِد الكلمة للشعب في صناديق الاقتراع عبر انتخابات مبكرة.