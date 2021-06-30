لبنان

موظفو المصارف يناشدون القوى الأمنية

Lebanon 24
30-06-2021 | 07:45
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صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي :


وردت الى مجلس الاتحاد معلوماتٌ عن بيانٍ يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُتضمناً الدعوة الى اقتحام فروع المصارف ابتداءً من يوم غد الخميس في 1 تموز 2021 ، كما يتهجّم البيان على القضاء اللبناني ويُهدّد مدراء الفروع في كافة المصارف باحتجازهم .

إن مجلس الاتحاد يتمنى على القوى الامنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مُستخدمي المصارف وإدارات وفروع المصارف من أي همجةٍ قد يتعرّضون لها من قبل مجموعاتٍ تدّعي الحرص على أموال المودعين .

كما يُناشد مجلس الاتحاد الاجهزة الامنية التقصي عن مصدر البيان ومُلاحقة الجهة التي قامت بتوزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

إن مجلس الاتحاد لن يتوانى عن دعوة الزملاء في المصارف الى التوقف عن العمل في حال تعرّض أي إدارة مصرفٍ ( إدارة أو فروع ) لاي عملٍ بربريٍ من قبل من يدّعي الحرص على أموال المودعين في المصارف .
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