موظفو المصارف يناشدون القوى الأمنية

صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي :وردت الى مجلس الاتحاد معلوماتٌ عن بيانٍ يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُتضمناً الدعوة الى اقتحام فروع المصارف ابتداءً من يوم غد الخميس في 1 تموز 2021 ، كما يتهجّم البيان على القضاء اللبناني ويُهدّد مدراء الفروع في كافة المصارف باحتجازهم .إن مجلس الاتحاد يتمنى على القوى الامنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مُستخدمي المصارف وإدارات وفروع المصارف من أي همجةٍ قد يتعرّضون لها من قبل مجموعاتٍ تدّعي الحرص على أموال المودعين .كما يُناشد مجلس الاتحاد الاجهزة الامنية التقصي عن مصدر البيان ومُلاحقة الجهة التي قامت بتوزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي .إن مجلس الاتحاد لن يتوانى عن دعوة الزملاء في المصارف الى التوقف عن العمل في حال تعرّض أي إدارة مصرفٍ ( إدارة أو فروع ) لاي عملٍ بربريٍ من قبل من يدّعي الحرص على أموال المودعين في المصارف .