عملية سلب بالقوة لموظفي هذا المصرف

أفادت المعلومات عن تعرض مجموعة من الموظفين في مصرف "MEAB " لعملية سلب بقوة السلاح على طريق المطار أثناء نقلهم مبلغ 200 مليون ليرة من الضمان الاجتماعي لايداعها في المصرف وفرع المعلومات يفتح تحقيقا في الحادث.