لبنان

عملية سلب بالقوة لموظفي هذا المصرف

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:50
A-
A+
Doc-P-838310-637606616510316330.jpg
Doc-P-838310-637606616510316330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات عن تعرض مجموعة من الموظفين في  مصرف "MEAB " لعملية سلب بقوة السلاح على طريق المطار أثناء نقلهم مبلغ 200 مليون ليرة من الضمان الاجتماعي لايداعها في المصرف وفرع المعلومات يفتح تحقيقا في الحادث.
 
 
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تعديل صرف الدولار من 3900 الى 6200 ليرة... مصرف لبنان يوضح
lebanon 24
30/06/2021 20:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي" ينتظر الحريري لـ"يقوم بواجباته" ويوجه أسئلة لحاكم مصرف لبنان
lebanon 24
30/06/2021 20:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
20 مصرفياً يغادرون هذه المؤسسة... ما السبب؟
lebanon 24
30/06/2021 20:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات صيدا مستمرة.. متظاهرون يرشقون فرع مصرف لبنان بالحجارة
lebanon 24
30/06/2021 20:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مصرف

سلب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-30
11:28 | 2021-06-30
12:44 | 2021-06-30
12:25 | 2021-06-30
12:21 | 2021-06-30
12:17 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website