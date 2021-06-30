الجيش: خرق بحري للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 29 / 6 / 2021 الساعة 06.03 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 111 مترا ولمدة 8 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".