اتصال بين جنبلاط وبوغدانوف

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إتصالا هاتفياً بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، مطمئنا الى صحته بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ومتمنيا له الشفاء العاجل.