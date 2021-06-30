يوحنا العاشر التقى البابا فرنسيس ونوه بدور الكرسي الرسولي لإنقاذ لبنان

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي البابا فرنسيس في القصر الرسولي في حاضرة الفاتيكان.وتطرق اللقاء الخاص الذي جمع البابا بيوحنا العاشر، إلى يوم الصلاة من أجل لبنان المزمع عقده غدا في الفاتيكان والذي دعا إليه البابا رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، والى الوضع المسيحي في الشرق الأوسط من كل جوانبه.يوحنا العاشروعرض البطريرك للبابا فرنسيس "وجهة النظر الانطاكية القائلة بالانفتاح على الجميع ونبذ التقوقع وضرورة مد جسور الانفتاح على كل المكونات"، ونوه ب"الدور المناط بالكرسي الرسولي لإنقاذ لبنان عبر الدفع إلى تشكيل حكومة ودعم ما يجمع من طروحات وما يحظى بتوافق لتقرير مصير لبنان الواحد في العيش المشترك والمواطنة"، وتطرق الى "الأوضاع في سوريا"، ودعا الى "ضرورة رفع العقوبات عن سوريا ولبنان كونها تطال المواطن في لقمة عيشه".كما تطرق اللقاء إلى "قضية مطراني حلب المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم"، وإلى "ضرورة الوصول إلى النهاية المرجوة لهذا الملف الذي يتناساه المجتمع الدولي".البابا فرنسيسمن جهته نوه البابا ب"الدور الرائد للكنيسة ألانطاكية في محيطها"، وأكد "مضي الكرسي الرسولي في كل ما من شأنه خير لبنان والمنطقة".ورافق البطريرك يوحنا العاشر إلى القصر الرسولي من الجانب الأنطاكي متروبوليت جبل لبنان المطران سلوان موسي والأرشمندريت برثنيوس اللاطي.