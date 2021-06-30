لبنان

يوحنا العاشر التقى البابا فرنسيس ونوه بدور الكرسي الرسولي لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
30-06-2021 | 08:37
A-
A+
Doc-P-838326-637606644522534798.jpg
Doc-P-838326-637606644522534798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي البابا فرنسيس في القصر الرسولي في حاضرة الفاتيكان.

وتطرق اللقاء الخاص الذي جمع البابا بيوحنا العاشر، إلى يوم الصلاة من أجل لبنان المزمع عقده غدا في الفاتيكان والذي دعا إليه البابا رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، والى الوضع المسيحي في الشرق الأوسط من كل جوانبه.

يوحنا العاشر
وعرض البطريرك للبابا فرنسيس "وجهة النظر الانطاكية القائلة بالانفتاح على الجميع ونبذ التقوقع وضرورة مد جسور الانفتاح على كل المكونات"، ونوه ب"الدور المناط بالكرسي الرسولي لإنقاذ لبنان عبر الدفع إلى تشكيل حكومة ودعم ما يجمع من طروحات وما يحظى بتوافق لتقرير مصير لبنان الواحد في العيش المشترك والمواطنة"، وتطرق الى "الأوضاع في سوريا"، ودعا الى "ضرورة رفع العقوبات عن سوريا ولبنان كونها تطال المواطن في لقمة عيشه".

كما تطرق اللقاء إلى "قضية مطراني حلب المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم"، وإلى "ضرورة الوصول إلى النهاية المرجوة لهذا الملف الذي يتناساه المجتمع الدولي".

البابا فرنسيس
من جهته نوه البابا ب"الدور الرائد للكنيسة ألانطاكية في محيطها"، وأكد "مضي الكرسي الرسولي في كل ما من شأنه خير لبنان والمنطقة".

ورافق البطريرك يوحنا العاشر إلى القصر الرسولي من الجانب الأنطاكي متروبوليت جبل لبنان المطران سلوان موسي والأرشمندريت برثنيوس اللاطي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-30
11:28 | 2021-06-30
12:44 | 2021-06-30
12:25 | 2021-06-30
12:21 | 2021-06-30
12:17 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website