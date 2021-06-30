لبنان

الرئيس ميقاتي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
30-06-2021 | 08:37
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إستقبل  الرئيس نجيب ميقاتي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا في دارته وبحث معها الوضع في لبنان والتعاون بين لبنان والأمم المتحدة. وكانت السيدة فرونتسكا باشرت مهامها في لبنان اوائل الشهر الحالي.
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