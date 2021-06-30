الرئيس ميقاتي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا في دارته وبحث معها الوضع في لبنان والتعاون بين لبنان والأمم المتحدة. وكانت السيدة فرونتسكا باشرت مهامها في لبنان اوائل الشهر الحالي.