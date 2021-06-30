الحجار: بعد 11 عاما أنصف مجلس النواب الضابطة الجمركية

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر": "بعد أحد عشر عاما من التجاهل والاجحاف أنصف مجلس النواب رتباء وافراد الضابطة الجمركية، وأقر قانون تسوية اوضاعهم، مع املنا بأن يكون هذا القانون حافزا لهم للنهوض بإدارة تشكل عصب الاقتصاد الوطني ومالية الدولة وتغيير وجهها إلى الأفضل ".