الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال: لعدم الخروج من المخيمات

صدرعن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال البيان التالي:



يا جماهير شعبنا الفلسطيني في منطقة الشمال

حفاظا على حياتكم وامنكم وحرصا من شعبنا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وبسبب الوضع الامني غير مستقر في طرابلس وضواحيها، تطالب الفصائل الفلسطينيه واللجان الشعبيه واللجنه الامنيه في الشمال بعدم الخروج من المخيمات والحفاظ على الامن والاستقرار في المخيمات والمحيط.