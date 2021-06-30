تسعيرة المولدات الكهربائية ترتفع

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر حزيران هو التالي:1.326 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1.326 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1.326 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1.326 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.1.458 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .