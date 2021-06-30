"لقاء الثلاثاء" يعقد اجتماعه الأسبوعي في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي

عقد "لقاء الثلاثاء" اجتماعه الأسبوعي في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي اليوم برعاية السيدة ليلى بقسماطي الرافعي وحضور رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالإنابة في طرابلس، المهندس الدكتور حسان ضناوي.بداية، ألقت السيدة بقسماطي الرافعي كلمة رحّبت فيها بالدكتور ضناوي والحضور المصغر بسبب جائحة الكورونا وبما تشهده طرابلس من تردٍ في الأوضاع على كافة الأصعدة.ثم تحدث الدكتور ضناوي، فأطلع الحضور على أهمية وضرورة إحياء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، كما شرح كيف تُستثنى المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ومن ثمَّ تكون المناطق الاقتصادية الخاصة قادرة على تصنيع وإنتاج بضائع، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرفدها بالخدمات المطلوبة، وأشار الى أن المنطقة الاقتصادية تشكل مجالاً مهماً لتوفير فرص عمل كبيرة لمختلف شرائح المجتمع.