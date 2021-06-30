لبنان

"لقاء الثلاثاء" يعقد اجتماعه الأسبوعي في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي

Lebanon 24
30-06-2021 | 09:20
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عقد "لقاء الثلاثاء" اجتماعه الأسبوعي في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي اليوم برعاية السيدة ليلى بقسماطي الرافعي وحضور رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالإنابة في طرابلس، المهندس الدكتور حسان ضناوي. 

بداية، ألقت السيدة بقسماطي الرافعي كلمة رحّبت فيها بالدكتور ضناوي والحضور المصغر بسبب جائحة الكورونا وبما تشهده طرابلس من تردٍ في الأوضاع على كافة الأصعدة.    
 
ثم تحدث الدكتور ضناوي، فأطلع الحضور على أهمية وضرورة إحياء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، كما شرح  كيف تُستثنى المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ومن ثمَّ تكون المناطق الاقتصادية الخاصة قادرة على تصنيع وإنتاج بضائع، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرفدها بالخدمات المطلوبة، وأشار الى أن المنطقة الاقتصادية  تشكل مجالاً مهماً لتوفير فرص عمل كبيرة لمختلف شرائح المجتمع. 
 
 


  وأوضح الدكتور ضناوي بأن الهدف كان ان تعمل الإدارة على إنماء المنطقة الإقتصادية الخاصة وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع المبادلات التجارية الدولية، وتطويرها،
وعلى الرغم من أن هذه المنطقة الاقتصادية تتمتع بمستوى جيد من الحوكمة والشفافية، فإنها تعاني من غياب الدعم الحكومي والمالي في آن، وغياب آليات تطوير وتحديث الإقتصاد المحلي بالإضافة إلى سيطرة البيروقراطية في تخليص المعاملات والترخيص اللازمة.
وفي الختام شكرت السيدة ليلى بقسماطي الرافعي ضيف "لقاء الثلاثاء" الدكتور حسان ضناوي واهدته كتاب مذكرات "الدكتور عبدالمجيد الرافعي".
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