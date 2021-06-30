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لبنان
أفران ومولدات اشتراك وقطاعات صحية في عكار ناشدت قائد الجيش
Lebanon 24
30-06-2021
|
10:25
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ناشد أصحاب الأفران ومولدات الاشتراك والقطاعات الصحية في عكار ببيان، "قائد الجيش العماد جوزاف عون التدخل وإعطاء توجيهاته إلى من يلزم لإرسال مواكبة لصهاريج المحروقات التي تمنع أصحاب الشركات عن إرسالها إلى عكار، في حجة تعرضها للابتزاز والتشبيح على الطرق من طرابلس، وصولا إلى عكار".
ولفت البيان إلى أن "أفرانا عدة وقطاعات مختلفة لن تستطيع العمل لأن مادة المازوت نفدت، كما أن بلدات عدة ستحرم تماما من التيار الكهربائي".
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