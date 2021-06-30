الرئيس عون وقع مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية ابتداء من 1 تموز

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية ابتداء من 1/7/2021 كما وردت إليه من رئاسة الحكومة، باستثناء الترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد نظرا لعدم إرسال مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد للتوقيع.وقد حملت المراسيم الأرقام 7905 و7906 و7907 و7908 و7909 و7910 و7911 تاريخ 30 حزيران 2021.