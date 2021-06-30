28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حواط عرض مع نقيب موظفي الشركات المشغلة للخلوي واقع القطاع
Lebanon 24
30-06-2021
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط اجتماعا في مكتبه اليوم، مع نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان (الفا وتاتش) مارك عون، حيث جرى عرض لواقع قطاع الاتصالات والصعوبات اليومية التي يعاني منها الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وشكر حواط "الموظفين على جهودهم"، مثمنا "كفاءتهم العالية مما ادى الى المحافظة على استمرارية الخدمات الى المواطنين وزيادة في مدخول هذا القطاع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعروفة، وذلك بفضل سياسات ترشيد الانفاق والكفاءة العالية للادارات".
كما اكد حواط انه "يقف الى جانب الموظفين في حقوقهم المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي"، مشيرا الى ان "العمل جار على تطبيق كامل المندرجات المنصوص عليها في عقد العمل، ضمن آلية تقييم واضحة وعادلة يعمل عليها مع الشركات".
ولفت الى انه "تتم دراسة حقوق التثبيت لبعض الموظفين الذين يستحقون ان من ناحية المناصفة بغيرهم او من ناحية الاداء او سنين العمل او من ناحية الحاجة الوظيفية".
كما تم التطرق خلال الاجتماع الى مشاكل العقود التشغيلية لا سيما في شركة تاش، وجرى التأكيد على "حلها بأسرع وقت وعدم القبول ببعض ما حصل في الاونة الاخيرة بشكل يحفظ البيئة الصالحة للعمل في مختلف الظروف".
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
13:23 | 2021-06-29
29/06/2021 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعود إلى الساحة اللبنانية!
Lebanon 24
السعودية تعود إلى الساحة اللبنانية!
02:34 | 2021-06-30
30/06/2021 02:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
Lebanon 24
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
05:32 | 2021-06-30
30/06/2021 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
04:53 | 2021-06-30
30/06/2021 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المضحك المبكي...انتظر لتعبئة البنزين وحين وصل دوره هذا ما قام به (فيدو)
Lebanon 24
المضحك المبكي...انتظر لتعبئة البنزين وحين وصل دوره هذا ما قام به (فيدو)
13:47 | 2021-06-29
29/06/2021 01:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:04 | 2021-06-30
الاحتجاجات مستمرة... اليكم الطرقات المقطوعة
11:28 | 2021-06-30
الرئيس ميقاتي يتابع الأوضاع في طرابلس.. اتصال بالوزير غجر وهذا ما تم الاتفاق عليه
12:44 | 2021-06-30
رئيس حركة المستقلون زار مقر الاحرار: لرص الصفوف وتوحيد الجهود لانقاذ لبنان
12:25 | 2021-06-30
قرار لمجلس النواب بشأن المستحضرات الدوائية المستوردة المنتجة محليًّا
12:21 | 2021-06-30
واحترقت مولدات الكهرباء....(فيديو)
12:17 | 2021-06-30
تجمع المعلمين شكر الكتل المساهمة بإقرار قانون احتساب كامل ساعات عقود المتعاقدين والمستعان بهم
فيديو
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
30/06/2021 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
08:00 | 2021-06-30
30/06/2021 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تطرح هاتفاً بمواصفات مميزة.. ماذا عن سعره؟!
08:00 | 2021-06-30
30/06/2021 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact