غجر: ستفتح منشآت طرابلس والزهراني غدا وبعده لتوزيع المازوت من الكميات المخصصة للجيش

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر البيان التالي:"بالاتفاق بين وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وريثما يتم تأكيد فتح الاعتمادات لبواخر المازوت وتفريغها في المنشآت في طرابلس والزهراني، سيتم الاستعانة بالكميات المخصصة للجيش اللبناني على سبيل الإعارة.وعليه، ستفتح غداً الخميس منشآت طرابلس لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت، ويوم الجمعة ستفتح منشآت الزهراني لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت من الكميات المخصصة للجيش.