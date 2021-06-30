كم بلغ عداد كورونا اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 544866 ، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.