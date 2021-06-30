لبنان

ما حقيقة تعديل صرف الدولار من 3900 الى 6200 ليرة... مصرف لبنان يوضح

Lebanon 24
30-06-2021 | 16:22
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 صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "يتم تناقل خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي يسحبها المواطنون من المصارف حسب التعميم رقم 151 من 3900 ليرة الى 6200 ليرة للدولار. ان هذا الخبر عار من الصحة ولم يصدر عن مصرف لبنان. لذا اقتضى التوضيح".
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