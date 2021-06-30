لبنان

الرئيس ميقاتي يتابع الأوضاع في طرابلس.. اتصال بالوزير غجر وهذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:28
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تابع الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع المعيشية والاجتماعية في طرابلس، خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها إستنكارا لانقطاع التيار الكهربائي وإشتراكات المولدات بسبب فقدان مادة المازوت.
وقد أجرى ميقاتي إتصالا بوزير الطاقة ريمون غجر وشدد على ضرورة تأمين كميات من المازوت لطرابلس للتخفيف من معاناة المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم.
وتبلغ الرئيس ميقاتي من الوزير غجر  أنه سيصار غدا الى تزويد شركات المحروقات بمليونيّ ليتر من المازوت بما يمكن كل أصحاب المولدات في كل المناطق من تأمين حاجتهم من هذه المادة وتشغيل مولداتهم.
وقد شكر الرئيس ميقاتي الوزير غجر على تلبيته السريعة، مؤكدا السعي مع كل المسؤولين المعنيين لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
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