لبنان

الجيش: مناورة بين الكلية الحربية ومدرسة الرتباء في جرد العاقورة

Lebanon 24
30-06-2021 | 12:02
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 أعلن الجيش عبر "تويتر" عن "‏مناورة مشتركة بين الكلية الحربية ومدرسة الرتباء في منطقة جرد العاقورة استخدمت خلالها الذخيرة الحية".
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