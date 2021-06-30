لبنان

تجمع المعلمين شكر الكتل المساهمة بإقرار قانون احتساب كامل ساعات عقود المتعاقدين والمستعان بهم

Lebanon 24
30-06-2021 | 12:17
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بارك تجمع المعلمين في لبنان في بيان، "للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الذي تقدم به النائب إيهاب حمادة، واحتسبت من خلاله كامل ساعات عقود المتعاقدين والمستعان بهم".

وتوجه التجمع بالشكر إلى "النائب حمادة وكتلة الوفاء للمقاومة، وجميع الكتل النيابية التي ساهمت في إقراره اليوم من دون أي اعتراض".

وأشار إلى أن "الفكرة والصيغة الأولى للقانون كانت بمبادرة من تجمع المعلمين في لبنان لتخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم".
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