قرار لمجلس النواب بشأن المستحضرات الدوائية المستوردة المنتجة محليًّا

أحال مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليًّا إلى اللجان المشتركة.



كما وأقر إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 القاضي بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.