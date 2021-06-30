رئيس حركة المستقلون زار مقر الاحرار: لرص الصفوف وتوحيد الجهود لانقاذ لبنان

زار رئيس حركة "المستقلون" رازي الحاج مترئسًا وفدًا ضم مسؤولي العلاقات السياسية انطونيو خباز والمجلس الاستشاري شكري مكرزل والعلاقات العامة والتواصل بول شختوره، مقر حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو، والتقى الرئيس المنتخب كميل شمعون، بحضور أمين الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون واعضاء من المجلس السياسي.وقال الحاج بعد اللقاء، بحسب بيان للحركة: "لطالما كان حزب الاحرار حزبا يرمز الى لبنان المزدهر واللبنانيين الاصيلين والاوادم اصحاب الهمم والنخوة، ولهذا السبب التقينا اليوم مع رئيس الاحرار اولا للتهنئة بانتخابه رئيسا للحزب، وثانيا لتأكيد التنسيق والتشاور الدائم والعمل معا من اجل رص الصفوف السيادية وتوحيد الافرقاء الذين يجمعهم هم انقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم الذي نعيش فيها، وهذا يتطلب عملا دؤوبا مشتركا مع كل من يشبهنا".وأكد ان "وجهات النظر متطابقة في ما خص المشروع الوطني بشقيه السياسي والاقتصادي الاجتماعي".