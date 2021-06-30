الاحتجاجات مستمرة... اليكم الطرقات المقطوعة

تقاطع كنيسة مار مخايل

لا تزال الاحتجاجات مستمرة في الشارع، حيث عمد من الاشخاص على قطع الطرق الرئيسية بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. والطرقات المقطوعة هي:في ‎بيروت:-الكولا-المدينة الرياضية-تقاطع عبد الناصر- حي السلم باتجاه المريجة‏في ‎الشمال:-القبة- طلعة الخناق- الأوتوستراد قرب نفق حامات- اوتوستراد شكا- المحمرة- مستديرة نهر أبو علي في باب التبانة بطرابلس بالإطارات المشتعلة