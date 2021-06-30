لبنان

الاحتجاجات مستمرة... اليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
30-06-2021 | 13:04
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لا تزال الاحتجاجات مستمرة في الشارع، حيث عمد من الاشخاص على قطع الطرق الرئيسية بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. والطرقات المقطوعة هي:
في ‎بيروت: 
-الكولا 
-المدينة الرياضية
-تقاطع عبد الناصر
- حي السلم باتجاه المريجة
- تقاطع كنيسة مار مخايل
‏في ‎الشمال:
-القبة
- طلعة الخناق
- الأوتوستراد قرب نفق حامات
- اوتوستراد شكا
- المحمرة
- مستديرة نهر أبو علي في باب التبانة بطرابلس بالإطارات المشتعلة
في  ‎البقاع:
-بر الياس ‎شتورا عند مفرق المرج
-الرفيد
-غزة
-جلالا
-سعدنايل 
-تعلبايا
-ديرزنون
- راشيا المصنع 
- مستديرة أبلح الفرزل بالاتجاهين
الجنوب
- اوتوستراد ‎الناعمة بالاتجاهين

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