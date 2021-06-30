لبنان

إشكال في العيرونية يتحول إلى جريمة قتل

Lebanon 24
30-06-2021 | 13:09
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وقع إشكال في منطقة العيرونية بين شبان من آل الجمل وآخرين من آل حيدر على خلفية قطع الطريق، تطور إلى استخدام السكاكين ونتج عنه طعن المدعو "ع.ج" بسكين في صدره حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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العيرونية

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