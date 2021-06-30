لبنان

حركة شباب لبنان: لتمسك الطرابلسيين من كل الانتماءات بالجيش والمؤسسات الأمنية

Lebanon 24
30-06-2021 | 13:17
A-
A+
Doc-P-838412-637606811144046925.jpg
Doc-P-838412-637606811144046925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت منسقية طرابلس في حركة "شباب لبنان" ببيان، "أهالي طرابلس من كل الانتماءات والاطياف، الى التمسك بالجيش اللبناني والمؤسسات الامنية الرسمية كافة كضامن واحد أوحد لأمن واستقرار لبنان عموما وطرابلس والشمال خصوصا".

وذكرت أهالي المدينة بأن "جولات القتال المتتالية منذ سنوات لم تنتج إلا سقوط شهداء وجرحى وتدمير طرابلس اقتصاديا، وهذا دليل قاطع وثابت على ان الخروج عن منطق الدولة والمؤسسات واستخدام السلاح المتفلت لا يؤدي الا الى الدمار والخراب والانفلات الامني، بحيث يسود منطق الميليشيات والامن الذاتي المرفوض من جميع اللبنانيين المؤمنين بالدولة والمؤسسات".

وأشارت الى أن "الدولة مقصرة بحق كل اللبنانيين وابناء الشمال خصوصا، إلا ان هذا الامر لا يجب ان ينعكس سلبًا على علاقة اللبنانيين بالجيش والاجهزة الامنية الضامنين لاستمرار قيام الدولة وحفظ النظام"، لافتة الى ان "في طرابلس أغنى اغنياء لبنان، ووقوفهم ساكتين امام الجوع والفقر والعوز في المدينة وما ينتج عن ذلك من اضطرابات امنية ومواجهات مع الشرعية اللبنانية، جريمة كبيرة"، داعيا أهالي طرابلس الى عدم السماح لاحد بأن يستخدمهم "وقودا لاشعال الفتنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:10 | 2021-06-30
17:37 | 2021-06-30
17:31 | 2021-06-30
17:17 | 2021-06-30
17:11 | 2021-06-30
17:09 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website