حركة شباب لبنان: لتمسك الطرابلسيين من كل الانتماءات بالجيش والمؤسسات الأمنية

دعت منسقية طرابلس في حركة "شباب لبنان" ببيان، "أهالي طرابلس من كل الانتماءات والاطياف، الى التمسك بالجيش اللبناني والمؤسسات الامنية الرسمية كافة كضامن واحد أوحد لأمن واستقرار لبنان عموما وطرابلس والشمال خصوصا".وذكرت أهالي المدينة بأن "جولات القتال المتتالية منذ سنوات لم تنتج إلا سقوط شهداء وجرحى وتدمير طرابلس اقتصاديا، وهذا دليل قاطع وثابت على ان الخروج عن منطق الدولة والمؤسسات واستخدام السلاح المتفلت لا يؤدي الا الى الدمار والخراب والانفلات الامني، بحيث يسود منطق الميليشيات والامن الذاتي المرفوض من جميع اللبنانيين المؤمنين بالدولة والمؤسسات".وأشارت الى أن "الدولة مقصرة بحق كل اللبنانيين وابناء الشمال خصوصا، إلا ان هذا الامر لا يجب ان ينعكس سلبًا على علاقة اللبنانيين بالجيش والاجهزة الامنية الضامنين لاستمرار قيام الدولة وحفظ النظام"، لافتة الى ان "في طرابلس أغنى اغنياء لبنان، ووقوفهم ساكتين امام الجوع والفقر والعوز في المدينة وما ينتج عن ذلك من اضطرابات امنية ومواجهات مع الشرعية اللبنانية، جريمة كبيرة"، داعيا أهالي طرابلس الى عدم السماح لاحد بأن يستخدمهم "وقودا لاشعال الفتنة".