رفع الجلسة التشريعية... وهذا ما تم اقراره

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت منعقدة اليوم في قصر الاونيسكو، من دون أن يكون هناك جلسة أخرى يوم غد بعد انهاء جدول الأعمال كاملاً.وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797، البطاقة التمويلية مع فتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.وتم اقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدةكما أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات.وأقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار للتدقيق الجنائيكما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).وأقرّ أيضا اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31 - 12 - 2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة.وصادق مجلس النواب على إقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" والقاضي إلى اعتبار شهداء كورونا من العاملين في القطاع الصحي بمثابة شهداء الجيش اللبناني.