لبنان

رفع الجلسة التشريعية... وهذا ما تم اقراره

Lebanon 24
30-06-2021 | 13:20
A-
A+
Doc-P-838415-637606814816270634.jpg
Doc-P-838415-637606814816270634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت منعقدة اليوم في قصر الاونيسكو، من دون أن يكون هناك جلسة أخرى يوم غد بعد انهاء جدول الأعمال كاملاً.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797، البطاقة التمويلية مع فتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
وتم اقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة
كما أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات.
وأقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار للتدقيق الجنائي
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28)  تاريخ 10/2/2017 (قانون حق  الوصول إلى المعلومات).

وأقرّ أيضا اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31 - 12 - 2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة.

وصادق مجلس النواب على إقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" والقاضي إلى اعتبار شهداء كورونا من العاملين في القطاع الصحي بمثابة شهداء الجيش اللبناني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:10 | 2021-06-30
17:37 | 2021-06-30
17:31 | 2021-06-30
17:17 | 2021-06-30
17:11 | 2021-06-30
17:09 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website