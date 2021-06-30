الجيش يواكب صهاريج المحروقات إلى عكار

أفاد مصدر أمني أن دوريات من الجيش ستنفذ مواكبة أمنية للصهاريج المحملة بالمحروقات والمتجهة إلى محافظة عكار خوفاً من توقيفها ومصادرة حمولتها أو الاعتداء عليها وذلك بتوجيهات من قيادة الجيش.