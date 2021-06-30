لبنان

الجيش يواكب صهاريج المحروقات إلى عكار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2021 | 13:40
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أفاد مصدر أمني  أن دوريات من الجيش ستنفذ مواكبة أمنية للصهاريج المحملة بالمحروقات والمتجهة إلى محافظة عكار خوفاً من توقيفها ومصادرة حمولتها  أو الاعتداء عليها وذلك بتوجيهات من قيادة الجيش.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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