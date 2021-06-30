سامي الجميل لأهل طرابلس: لا تيأسوا التغيير آت

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر "تويتر": "قلبي اليوم في طرابلس وعليها. نقف الى جانب أهلنا الطيبين الذين يتألمون كما كل اللبنانيين في كل المناطق. لا تيأسوا، فالتغيير آت".