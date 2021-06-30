لبنان

سامي الجميل لأهل طرابلس: لا تيأسوا التغيير آت

Lebanon 24
30-06-2021 | 13:45
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غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر "تويتر": "قلبي اليوم في طرابلس وعليها. نقف الى جانب أهلنا الطيبين الذين يتألمون كما كل اللبنانيين في كل المناطق. لا تيأسوا، فالتغيير آت".
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طرابلس

سامي الجميل

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