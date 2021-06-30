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لبنان
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
Lebanon 24
30-06-2021
|
13:57
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أشارت معلومات لقناة الـMTV الى ان جدول اسعار جديد للمحروقات سيصدر صباح الغد، بحيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين الى حدود ٧٠ ألف ليرة.
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