لبنان

هنية أكد ضرورة العمل لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:02
A-
A+
Doc-P-838427-637606839616965091.jpg
Doc-P-838427-637606839616965091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حركة المقاومة الإسلامية - حماس" إسماعيل هنية خلال لقاء في بيروت، ضم سياسيين وفصائل العمل الفلسطيني واللبناني وإعلاميين، أن "حركته ستواصل جهودها وحراكها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة والشراكة السياسية الوطنية".

وأكد "استمرار المقاومة الفلسطينية في مشروع الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير المقبلة، مشددا على "تمسك حركته بهذا النهج الوطني الأصيل حتى التحرير الشامل". وأكد أيضا "حق المقاومة الفلسطينية في تطوير نفسها وعتادها وسلاحها بكل الطرق والوسائل"، وقال: "إن من حق المقاومة الفلسطينية التي حفرت في الصخر وجالت في أعماق البحر أن تطور نفسها وعتادها، استعدادا للمعركة المقبلة، وأقول لشعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، ثقوا بهذه المقاومة، التي لبت نداء المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسنكون على قدر عال من المسؤولية لحماية شعبنا الفلسطيني".

وشدد على "انفتاح حركته على كل مكونات الأمة وأحرار العالم، خدمة للقضية الفلسطينية"، مجددا "رفض حركته الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وشرعيته في أرض فلسطين"، مؤكدا "ضرورة العمل بشكل جماعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله في الداخل والخارج، والعمل على تمكينه بكل السبل والطرق المتاحة إلى حين العودة والتحرير".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:10 | 2021-06-30
17:37 | 2021-06-30
17:31 | 2021-06-30
17:17 | 2021-06-30
17:11 | 2021-06-30
17:09 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website