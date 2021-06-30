لبنان

أطلقت النار على زوجها في بلدة حرار العكارية لهذا السبب

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:40
A-
A+
Doc-P-838432-637606862738559744.jpg
Doc-P-838432-637606862738559744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أطلقت امرأة النار على زوجها المدعو خ. خ  وأصابته إصابة طفيفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتعود الأسباب لخلافات عائلية بينهما.
مواضيع ذات صلة
بسبب "تلطيش فتاة"... طعنات سكين وإطلاق نار وجرحى في عكار
lebanon 24
01/07/2021 03:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ماذا يجري في الكواشرة- عكار ؟
lebanon 24
01/07/2021 03:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في عكار.. دورية تدهم منزلاً وتتعرض لإطلاق نار
lebanon 24
01/07/2021 03:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في طرابلس وإطلاق نار على خلفية دعوات إلى الإقفال
lebanon 24
01/07/2021 03:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

إطلاق نار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:10 | 2021-06-30
17:37 | 2021-06-30
17:31 | 2021-06-30
17:17 | 2021-06-30
17:11 | 2021-06-30
17:09 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website