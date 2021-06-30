ما جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري؟

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بـ فيروس كورونا /Covid-19، بأن:" - عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 744AstraZeneca: 300- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 360 فحصا- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 2- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 1- حالات وفاة: 0".وختم التقرير اليومي بالإشارة إلى "أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في الخدمة من الاثنين إلى الجمعة.رقم الهاتف 01832070رقم الواتساب 70056182".