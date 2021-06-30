إشكال في طرابلس وإطلاق نار على خلفية دعوات إلى الإقفال

سمع أصوات طلقات نارية في منطقة الضم والفرز في طرابلس، وتبين أنها ناتجة عن خلاف بين المشاركين في مسيرة احتجاجية وعدد من أصحاب المقاهي في المنطقة، على خلفية الدعوة إلى الإقفال.وكذلك فقد سجلت إشكالات عدة بين الطرفين، وتدخلت عناصر الجيش وضربوا طوقًا امنيًا في المنطقة ومحيطها، وألزموا المحتجين إلى التراجع.كما وفتح الجيش طريق باب الرمل أبي سمراء التي قطعت من عدد من الشبان، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي في منطقتهم.