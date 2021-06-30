مجهول يطعن سائق تاكسي في رقبته في صيدا ويفر إلى جهة مجهولة

تعرض سائق تاكسي يدعى م.ع. لحادثة طعن بليغة في رقبته في صيدا.وفي التفاصيل، توقف سائق التاكسي لزبون على الشارع العام بهدف توصيله، وعند وصول السائق إلى شارع سهل الصباغ، مفرق خط السكة، قام الزبون بطعنه برقبته بالسكين، وفر إلى جهة مجهولة.وقد حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد إلى المكان، وعملوا على نقله إلى مستشفى حمود في صيدا لتلقي العلاج. وأفيد أن حالته حرجة.كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.