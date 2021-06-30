لبنان

صهاريج مازوت لمنطقة باب التبانة مقدمة من الجيش

Lebanon 24
30-06-2021 | 16:32
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قامت دورية من مخابرات الجيش بمواكبة صهاريج مازوت مقدمة منه لمنطقة باب التبانة في طرابلس، ليتم تفريغها في خزانات الوقود لمولدات الاشتراكات في المنطقة من بعد مرور عدة أيام على الانقطاع المستمر للكهرباء ونفاذ مادة المازوت لأصحاب الاشتراكات.
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باب التبانة

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