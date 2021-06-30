لبنان

12 جريحًا في إشكال على خلفية أفضلية تعبئة البنزين في الزهراني

Lebanon 24
30-06-2021 | 16:43
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وقع إشكال مساء اليوم أمام محطة للوقود في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، استخمت فيه السكاكين والعصي وأسفر عن سقوط 12 جريحًا، بسبب الخلاف على أفضلية تعبئة البنزين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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