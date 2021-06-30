12 جريحًا في إشكال على خلفية أفضلية تعبئة البنزين في الزهراني

وقع إشكال مساء اليوم أمام محطة للوقود في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، استخمت فيه السكاكين والعصي وأسفر عن سقوط 12 جريحًا، بسبب الخلاف على أفضلية تعبئة البنزين.