لبنان

يمق يعلن تأجيل الوقفة الاحتجاجية الخميس في ساحة النور

Lebanon 24
30-06-2021 | 16:52
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اعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، "تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كانت مقررة غدا الخميس الساعة 12 ظهرا، في ساحة عبد الحميد كرامي، النور، في طرابلس.

وقال: "نظرا إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والتطوارات المتسارعة في طرابلس، وبعد التشاور مع القيادات والفاعليات في دار الفتوى والمطرانيات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ونقابات المهن الحرة، والنقابات الاقتصادية والعمالية وجمعيات التجار والجمعيات الخيرية والانسانية والثقافية والكشفية والرياضية وهيئات المجتمع المدني، تم توافق الجميع على تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كانت مقررة غدا الخميس لرفع الصوت عاليا رفضا للأوضاع الاقتصادية المزرية وغياب الدولة بكل مرافقها، وانهيار الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار".

وأضاف: "اتفقنا على عقد اجتماع موسع لكل القيادات المعنية يحدد مكانه وزمانه لاحقا لتدارس الخطوات المقبلة للمطالبة بحقوق طرابلس وصون كرامة اهلها".
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أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، "تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة غدًا الخميس الساعة 12 ظهرًا، في ساحة عبد الحميد كرامي، النور، في طرابلس.

وقال: "نظرا إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والتطوارات المتسارعة في طرابلس، وبعد التشاور مع القيادات والفاعليات في دار الفتوى والمطرانيات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ونقابات المهن الحرة، والنقابات الاقتصادية والعمالية وجمعيات التجار والجمعيات الخيرية والانسانية والثقافية والكشفية والرياضية وهيئات المجتمع المدني، تم توافق الجميع على تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كانت مقررة غدا الخميس لرفع الصوت عاليًا رفضًا للأوضاع الاقتصادية المزرية وغياب الدولة بكل مرافقها، وانهيار الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار".

وأضاف: "اتفقنا على عقد اجتماع موسع لكل القيادات المعنية يحدد مكانه وزمانه لاحقًا لتدارس الخطوات المقبلة للمطالبة بحقوق طرابلس وصون كرامة أهلها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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