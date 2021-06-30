لبنان

الاتصال يكاد ينقطع بين الرؤساء

Lebanon 24
30-06-2021 | 17:02
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يكاد الاتصال ينقطع بصورة شبه كلية بين الرؤساء المعنيين بتأليف الحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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