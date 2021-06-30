لبنان

خلاف حاد داخل قطاعات نقابية

Lebanon 24
30-06-2021 | 17:09
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يدور خلاف حاد داخل قطاعات نقابية عدّة على خلفيات سياسية ومطلبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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