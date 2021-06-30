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Lebanon 24
30-06-2021 | 17:11
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حذّرت مواقع قرار غربي من أي تكرار لمحاولات تعديلات دستورية، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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