لبنان

ثورة الجوع تضع البلد على "فوهة بندقية"

Lebanon 24
30-06-2021 | 23:17
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أوضحت مصادر عبر "السياسة" الكويتية أن "الجيش يخشى توريطه في مواجهة مع مواطنين مطحونين برحى سلطتي الحكم والمال.
المصدر: السياسة الكويتية
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