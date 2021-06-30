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لبنان
ثورة الجوع تضع البلد على "فوهة بندقية"
Lebanon 24
30-06-2021
|
23:17
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أوضحت مصادر عبر "السياسة" الكويتية أن "الجيش يخشى توريطه في مواجهة مع مواطنين مطحونين برحى سلطتي الحكم والمال.
المصدر:
السياسة الكويتية
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