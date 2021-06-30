لبنان

الاتصالات الحكومية توقّفت بعد لقاء ممثّل "حزب الله" وباسيل

Lebanon 24
30-06-2021 | 17:37
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أشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عبر "اللواء" إلى ان "الاتصالات بخصوص تحريك عملية التشكيل، توقفت بعد اللقاء الأخير الذي حصل بين ممثل حزب الله ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لوضع توجهات الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المرتكزة على تأييد مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ، والتي بقيت موضع تحفظ لدى باسيل الذي طرح العديد من الافكار البديلة، لم تلق قبولا باعتبارها تنسف المرتكزات الاساسية للمبادرة وتعيد النقاش حول التأليف الى بداياته".
وأوضحت ان "البحث عالق عند حدود المبادرة والطروحات المضادة لرئيس "التيار الوطني الحر"، في حين لم تلحظ المصادر حصول تحركات على مستوى اقوى من الحزب، ردا على الطروحات المذكورة، لإعادة تزخيم عملية تشكيل الحكومة الجديدة إلى السكة الصحيحة.
المصدر: اللواء
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