الحريري لن يعتذر

كتبت "اللواء": خلافاً لما يجري تداوله عن وجود توجه لدى الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، نقل عن مصدر مطلع ان "لا أساس لهذا التوجه، وهو مجرّد أوهام عند متداوليه".