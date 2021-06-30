لبنان

الحريري لن يعتذر

Lebanon 24
30-06-2021 | 20:42
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كتبت "اللواء": خلافاً لما يجري تداوله عن وجود توجه لدى الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، نقل عن مصدر مطلع ان "لا أساس لهذا التوجه، وهو مجرّد أوهام عند متداوليه".
المصدر: اللواء
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