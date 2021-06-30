منشق فاسد...

تبين أن أحد المنشقين عن "التيار الوطني الحرّ" والذي ترشح عن احدى الدوائر الانتخابية في بيروت على لوائح المجتمع المدني، كان ابرز المتهمين بفساد وزارة الاتصالات بالتعيينات والمناقصات اثناء توليها من التيار.

(النهار)

