لبنان

منشق فاسد...

Lebanon 24
30-06-2021 | 21:11
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تبين أن أحد المنشقين عن "التيار الوطني الحرّ" والذي ترشح عن احدى الدوائر الانتخابية في بيروت على لوائح المجتمع المدني، كان ابرز المتهمين بفساد وزارة الاتصالات بالتعيينات والمناقصات اثناء توليها من التيار.
(النهار)
 
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