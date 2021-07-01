لبنان

أموال المغتربين

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:14
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لوحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية، بدأت تعوّل على المغتربين بعدما سُدت أمامها مصادر التمويل الخارجية من دول وهيئات دولية.
 
(النهار)
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