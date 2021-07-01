هوية المهربين؟

لم تعلن اي جهة امنية او قضائية اسماء المتهمين بتهريب حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية تكراراً علما انه تم الحديث عن توقيف عدد منهم وهو ما يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

(النهار)