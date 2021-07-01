ردود ضمنية

رد الامين العام لـ "حزب الله"السيد حسن نصرالله على رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان يسميه، اذ قال في اطلالته الاخيرة ان رئيس الجمهورية شريك في تأليف الحكومة وله الحق في ذلك، رداً على قول بري انه لا يحق للرئيس التدخل في عملية التاليف ولا صلاحية له دستوريا ولا يحق له أي وزير .

(النهار)