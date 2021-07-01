الانقسام السلبي

تسود حالة من الإرباك لدى موظفي القطاع العام بفعل الانقسام السياسي والتنافس بين الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة مما ينعكس على حقوق العاملين في القطاع العام، علماً ان الاتحاد رفض اتخاذ اي موقف إزاء السقوف المالية للسحب الشهري للموظفين الأمر الذي أدى الى حجز المنح المدرسية للموظفين في المصارف.

(نداء الوطن)